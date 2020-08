Palermo, Ghirelli: “I rosa hanno una grande dirigenza. I derby siciliani sono unici”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato a Il Giornale di Sicilia dichiarazioni interessanti in merito al Palermo, la prossima stagione di Serie C e i derby siciliani.

LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di Ghirelli in merito alla proprietà rosanero: “Il presidente Mirri lo conosco da molto tempo. Prima della pandemia, con lui, il sindaco Orlando, il questore Cortese, ci siamo incontrati a Palermo per discutere di stadio e dell’abbattimento delle barriere. Il Palermo ha una grande dirigenza. Sagramola lo conosco da tantissimi anni, ha un curriculum di grande livello”.

IL RITORNO DEI DERBY – “È un’enorme importanza per la valorizzazione della Serie C. Non voglio esagerare, però non c’è questa tipologia di partite nelle serie superiori. La C è veramente il cuore del calcio italiano. La Sicilia avrà i riflettori accesi nei derby. Sicula Leonzio? Perdita enome, un club giovane, uno stadio nuovo, un gruppo dirigente preparato. Non pensavo che ci potessero essere tanti club che non riuscissero a iscriversi”

STADI VUOTI – “Senza pubblico non esiste calcio. La passione, i canti, i colori per noi sono vita. Dobbiamo, rispettando la situazione epidemiologica, riaprire al più presto“.