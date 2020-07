Palermo, i giocatori pagheranno la scuola calcio ai ragazzi in difficoltà

Il Palermo si distingue per l’opera di attività svolta nel sociale. La società di Viale del Fante con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha comunicato l’iniziativa di pagare la scuola calcio ai ragazzi in difficoltà.

L’AMORE PER PALERMO

La squadra ha dimostrato grande amore per la città fin dallo scorso mese, quando ha rinunciato al montepremi dell’intera rosa, pari a 250.000 euro, destinando 50.000 euro all’attività di beneficenza per le emergenze sociali nel territorio. Oggi questo impegno preso a giugno diventa realtà, con la cifra che verrà destinata al pagamento della scuola calcio per 50 ragazzi in difficoltà. Tramite le parole del Capitano del Palermo, Mario Alberto Santana, la società ha voluto esprimere la propria volontà di incidere laddove ci sono delle criticità sociali.

LE PAROLE DEL CAPITANO

Le parole di Santana: “Palermo e il Palermo sono una grande famiglia. Per questo noi calciatori, che dai palermitani riceviamo sempre un grande affetto, abbiamo deciso di ricambiare come possiamo, cercando di celebrare la passione per i nostri colori e magari scoprire i campioni di domani”.

ABBATTERE LE BARRIERE – “E se anche nessuno di questi ragazzi diventerà un calciatore, potremo comunque andare fieri di aver dato ad alcuni di loro l’opportunità di farcela, proprio come ce l’hanno tanti loro coetanei più fortunati. Una società giusta è quella che abbatte le barriere e che riesce a dare a tutti la stessa possibilità di realizzarsi. Nel nostro piccolo, vogliamo dare un contributo affinché sia così”.

IL PROGETTO

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della società “il progetto prevede ora una prima fase di selezione dei ragazzi, affidata tramite la Caritas alle parrocchie aderenti all’iniziativa, e poi il coinvolgimento delle migliori scuole calcio del territorio, dislocate in tutto il territorio cittadino per agevolare la frequentazione dai diversi quartieri individuati”.

L’OCCASIONE – “Grazie al patrocinio della Società rosanero, inoltre, i ragazzi che beneficeranno delle borse di studio saranno costantemente monitorati anche dai responsabili del settore giovanile del Palermo, che seguiranno nel tempo il loro sviluppo e valuteranno, se sarà il caso, un loro coinvolgimento nelle selezioni per le squadre giovanili”, si conclude la nota ufficiale del club.