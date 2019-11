Palermo, il vice-presidente rivela: “Sarebbe stato bello portare da noi Giuseppe Rossi”

Continua a lavorare con il Villarreal Giuseppe Rossi, in attesa di una nuova chiamata. L’ultimo contratto è stato con il Genoa, terminato a giugno del 2018, poi si è parlato di tante squadre, alcune anche di Serie B, ma nulla di concreto. Pepito, però, poteva anche ripartire dai Dilettanti. Ebbene sì, il vice-presidente del Palermo, Tony Di Piazza, ha rivelato che il sogno per i rosanero corrispondeva al nome dell’ex attaccante della Nazionale: “Sarebbe stato bello portarlo da noi, essendo pure italoamericano, ma lui ha altre ambizioni – ha detto tramite il programma TGS Studio Sport -. Inutile fantasticare adesso che siamo in Serie D”. A quanto pare, il classe 1987 si sente nuovamente pronto per un’avventura in campionati di prima fascia. Fra il 2008 e il 2014, con l’Italia, Rossi ha segnato 7 gol in 30 presenze, poi però troppi infortuni ne hanno condizionato il rendimento.