Palermo, la corsa alla C ha subito un brusco rallentamento. Tecnico contestato e difesa a pezzi col Messina

Il Palermo non vince da due turni e qualche malumore è venuto fuori dopo lo 0-0 contro la Palmese ultima del girone di Serie D Girone I. Qualcosa si è inceppata della quasi perfetta macchina rosanero che viaggiava a mille con ben 10 vittorie iniziali. Dopo sono arrivati prima lo scivolone casalingo col Savoia poi la frenata in Calabria dove è scoppiata una rissa nel settore ospite tra i neppure 200 tifosi palermitani – ci sono feriti – sedata dalle forze dell’ordine, mentre sui social sono arrivate contestazioni per l’allenatore Pergolizzi. Il mister rosanero lamenta anche l’emergenza in difesa, ma prova a guardare con ottimismo al futuro. “Dopo che fai dieci vittorie di fila – dice l’allenatore – se perdi una partita la sconfitta ti fa mancare un po’ il terreno sotto i piedi. Il pareggio è un brodino e dobbiamo prenderci questo brodino perché poteva essere anche un brodino amaro. Andiamo avanti. Sappiamo che è dura e che il campionato è lungo e difficile. Ma con il lavoro arriveremo al nostro obiettivo, che è quello di vincere il campionato. Poi se lo vinceremo alla trentesima, alla ventesima o alla trentaquattresima giornata ce lo dirà solo il tempo”. Intanto in classifica bisogna fare i conti con la rimonta del Savoia adesso a -8. Insomma non si può più abbassare la guardia anche perchè il derby con l’Acr Messina di domenica prossima al Barbera vedrà una difesa rosanero a pezzi: Crivello è infortunato e Lancini sarà squalificato.