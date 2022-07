Palermo, la corsa alla Serie A è iniziata ma l’Europa è proibita per un motivo

Una nuova era è iniziata col City Group.

Redazione ITASportPress

Una nuova era è ufficialmente iniziata al Palermo. L'arrivo ufficiale del City Group al comando del club dà il via a quella che possiamo immaginare sarà una cavalcata verso il calcio che conta ai massimi livelli.

La B conquistata è solo il primo tassello per i rosanero che puntano alla Serie A in uno o al massimo due anni per poi iniziare davvero a stupire.

Il gruppo dello sceicco Mansour è arrivato a dodici squadre controllate in giro per il mondo e i successi ottenuti parlando da soli. La solidità economica dei nuovi proprietari del Palermo è garanzia che in città non si vivranno problematiche di quel tipo. Eppure, non ci sono solo buone notizie. Infatti, sebbene occorra andare a piccoli step, i tifosi rosanero stavano già sognando la Serie A e, perché no, anche l'Europa.

Proprio qui arriva la "cattiva" news. I regolamenti esistenti, infatti, dicono che due società controllate dal medesimo azionista non possono partecipare alle Coppe europee, neppure se fossero ammesse, per esempio, una alla Champions e una alla Conference League. Cosa significa tutto questo? Che se il Palermo avrà lo stesso proprietario del Manchester City, i suoi tifosi non potranno nemmeno sognare di conquistare un posto in Europa.

Una problematica che adesso non è di strettissima attualità ma che viste le grandi ambizioni e la grande storia della società rosanero, in futuro, potrebbe creare qualche piccolo fastidio...