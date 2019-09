In Serie D prima partita in casa del Palermo fa segnare un record. Diciassettemila spettatori al Barbera per il primo successo casalingo dei rosanero. Il Palermo ha superato col punteggio di 3-2 il San Tommaso nella seconda giornata del campionato di quarta serie. Di Ricciardo, autore di una doppietta, e Kraja i gol per i padroni di casa tutti nel primo tempo; Tedesco e autogol di Accardi nella seconda metà della partita per i campani.