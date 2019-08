Palermo, Lafferty si propone per il rilancio dalla D: “Mi piacerebbe tornare”

Dopo il caos societario, con penalizzazione corposa nella scorsa Serie B, retrocessione in C, ritorno nel campionato cadetto e infine la caduta negli inferi della Serie D, il Palermo cerca di ripartire. La società rosanero sta costruendo la squadra per il rilancio e, nelle scorse ore, è arrivato un interessamento da parte di Kyle Lafferty, già alla formazione siciliana in prestito dal Sion per la stagione di Serie A 2013-2014. Il nordirlandese, infatti, si è proposto per tornare: “Mi piacerebbe molto, sono rimasto affezionato a quei colori, li porto tuttora nel cuore. Se ci fosse l’occasione di difenderli nuovamente, coglierei al volo l’occasione”.

Così al Giornale di Sicilia, evidentemente rimasto soddisfatto dall’esperienza pregressa: “Zamparini e Iachini mi mandarono via nel 2014, ma io volevo restare. Essere definito un ‘donnaiolo’ non è il massimo, ma ringrazio comunque l’ex presidente per avermi fatto conoscere la sicilia”.

Aveva già pensato di tornare poco dopo, nel 2015.