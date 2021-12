Palermo, l’ex Roma Pallotta vuole acquistare la società

L'ex presidente della Roma interessato all'acquisto del club rosanero

Quella della società dell'ex presidente della Roma - in carica nella capitale dal 2011 al 2020 prima della cessione ai Friedkin - che da tempo sta sondando il terreno per tornare nel calcio italiano, è stata una vera e propria manifestazione di interesse e sarebbe avvenuta nel mese di ottobre. Il Palermo rappresenta una delle opportunità valutate da Pallotta negli ultimi mesi. L'imprenditore non ha mai nascosto l'interesse nel voler tornare alla guida di un club italiano e la piazza rosanero potrebbe essere quella giusta. Va precisato che a novembre, però, non risultano nuovi contatti tra le parti. Resta da comprendere se sia stata aperto, o meno, una vera trattativa. Si attendono segnali da Boston e magari dallo stesso James Pallotta.