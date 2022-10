Palermo, Lo Monaco: “Vi spiego perchè andai via dopo un 10 da Zamparini”

E' tornato a parlare della sua avventura a Palermo l'ex dirigente Pietro Lo Monaco che intervenuto alla Live Palermo Football Summit, ha così analizzato le vicende rosanero presenti e passate. Primo passaggio su Zamparini: "Mi diede un contratto pazzesco, il 10% della società e feci 23 operazioni. Si complimentò, finimmo in attivo di 5,8 milioni. Il sabato andai in ritiro e trovai Gasperini in un angolo, mi disse: "Direttore, qui non si può lavorare". Mi disse che il presidente gli aveva chiesto di fare giocare i suoi giocatori e se non avesse vinto sarebbe andato a casa. Perdiamo con l'Atalanta in casa e il presidente vuole tutta la squadra in ritiro, gli risposi che in ritiro ci doveva andare lui con sua moglie - come riportato da I Love Palermo Calcio -. Ci incontrammo a Varese, mi disse che ero da 10 (in pagella ndr.) come direttore ma che il presidente poteva essere uno solo. Tirò fuori una lettera in cui si diceva che mi vedevano come il presidente. Gli chiesi un foglio e firmai le dimissioni". Un addio che non rese felice Lo Monaco visto l'attaccamento alla piazza rosanero: "Un pubblico che merita, i miei tre mesi in questa piazza non li dimenticherò mai, ho avuto un rapporto simbiontico con questa tifoseria in quel poco tempo. Palermo di oggi? E' anche vero che quest'anno si è partiti un po' troppo tardi con la programmazione, oltre al fatto che si era cominciato in un senso e poi improvvisamente è cambiato tutto".