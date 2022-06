Palermo, lo sceicco cambia tutto: via Castagnini e forse Baldini. Chi arriva

A Palermo si cambia. Sembrano poterci essere novità all’orizzonte con il cambio di proprietà che vedrà il Gruppo City prendere in mano il club rosanero e lasciare, forse, una minima parte all'attuale presidente Mirri .

Le prime mosse riguarderanno le figure dirigenziali ed in particolare il direttore sportivo. Difficilmente resterà Renzo Castagnini, il cui contratto scadrà a fine giugno. La nuova proprietà ha già contattato Giorgio Zamuner e spera di trovare l'intesa che - per nostre fonti - al momento non è stata ancora raggiunta.