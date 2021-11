Palermo, malore improvviso: muore calciatrice 23enne come fratello due mesi fa

La calciatrice aveva vinto il campionato con la maglia rosanero

Dramma a Palermo per la morte di una giovanissima calciatrice, Si chiamava Vittoria Campo di 23 anni e aveva vinto lo scorso campionato di Serie C con il Palermo femminile. Le cause del decesso non sono chiare visto che la Campo ha accusato un malore improvviso. Si trovava nel comune di San Martino delle Scale e subito sono arrivati i soccorsi. La giovane è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare per lei. Vittoria Campo aveva perso esattamente due mesi fa il fratello Alessandro, 25 anni, anche lui vittima di un arresto cardiaco improvviso. La ragazza non aveva mai avuto problemi di salute e da piccolissima aveva sempre praticato il calcio.