Catanzaro-Palermo diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catanzaro-Palermo si gioca questa sera mercoledì 4 novembre per la sfida del campionato di Serie C. Dopo i vari rinvii a causa del focolaio di Covid in casa rosanero, la società spera di scendere finalmente in campo e disputare quindi il match valido per il girone C di Lega Pro.

Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni

Per la sfida di questa sera tra Catanzaro-Palermo i due allenatori sembrano avere le idee piuttosto chiare: questi dovrebbero essere i 22 a scendere in campo alle 17.30.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Verna, Corapi, Altobelli, Contessa; Di Massimo, Curiale. All. Calabro.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Crivello; Broh, Odjer; Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti. All. Boscaglia.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

Catanzaro-Palermo si gioca, come detto, oggi mercoledì 4 novembre 2020 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro: fischio d’inizio previsto alle ore 17:30. La sfida che vedrà opposte Catanzaro e Palermo non godrà di copertura tv: il match sarà infatti trasmesso da Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Catanzaro-Palermo sarà dunque visibile solo in diretta streaming su Eleven Sports, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento, seguendo le linee guida del sito, e guardare la sfida sul portale o scaricando l’app su smart tv, smartphone o tablet.