Palermo, Boscaglia: “Potenza squadra che sta bene ma mi aspetto progressi”

Sarà il Potenza l’avversario del Palermo che scenderà in campo al Barbera domani. Il tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha presentato la sfida della seconda giornata di Serie C. “Il Potenza è una squadra che ha una buona condizione fisica e mentale. Un buon mix tra giovani e calciatori esperti che sanno già come muoversi in campo. Per noi non sarà facile ma mi aspetto progressi fisici e tattici. Senza una eccessiva pressione di un match da vincere per forza, noi in campo andremo con la voglia di portare a casa l’intera posta in palio. Per vedere il vero Palermo bisogna aspettare un pò e noi stiamo facendo le valutazioni che dovevamo fare un mese fa. I calciatori si conoscono adesso tra di loro e dobbiamo essere bravi a fare più punti possibile. Abbiamo bisogno di condizione che arriva solo con la partita e speriamo che saremo presto una squadra. L’impegno c’è ma non è semplice essere al top e bisogna aspettare. Caos Trapani? Mi dispiace moltissimo a livello personale ma anche per il calcio siciliano che rischia di perdere una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni. Non la viviamo in maniera diretta ma a pensarci è un grandissimo dispiacere. Non so se la Lega o altri potevano fare qualcosa in più per non far arrivare il club in questa situazione ma da ex allenatore del Trapani tutto quello che sta accadendo mi dispiace moltissimo”.