Palermo, Brunori: “La nostra volontà è di tornare quelli dell’inizio stagione”

Sulle difficoltà di questo periodo, Brunori ha spiegato: "Dall’inizio sapevamo che questo era un campionato difficile con molte squadre forti. Ora dobbiamo affrontare le difficoltà e venirne fuori perché in questo momento anche la cosa più semplice per noi diventa complicata". Tuttavia, Matteo Brunori sottolinea anche gli aspetti positivi fin qui messi in mostra dal Palermo di Eugenio Corini: "Ci sono dati importanti come quelli sul numero dei marcatori e sul fatto che abbiamo la miglior difesa. Ora dobbiamo lavorare duramente per cercare di capire perché certe cose non vanno come vogliamo. La squadra è a disposizione dell'allenatore e la volontà comune è quella di portare il Palermo dove merita". Infine, sulle critiche dei tifosi, Brunori spiega: "Capiamo i malumori dei tifosi che vogliono vedere qualcosa di diverso: la nostra volontà è di tornare quelli dell’inizio”.