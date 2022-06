Palermo, c’è una novità sul futuro di Brunori

L'incontro non servirà però soltanto per definire questa importantissima operazione, ma anche per mettere le basi per un vero e proprio asse di mercato per altri calciatori. In ballo diversi tesserati dell'attuale Juventus Under 23 che il Palermo potrebbe chiedere per rinforzare la propria rosa e centrare senza problemi la permanenza nella serie cadetta. Staremo a vedere se ci saranno novità.