Palermo, chiusura col gruppo City vicina: cifre e dettagli

Il club rosanero entrerà presto a far parte del Gruppo City

Redazione ITASportPress

Il Palermo è sempre più vicino a diventare parte del City Group. La due giorni nel capoluogo siciliano degli emissari arrivati da Manchester ha confermato come l’acquisizione del club rosanero da parte della holding dello sceicco Mansour sia sempre più qualcosa di reale. La due diligence in corso con il presidente Mirri per l’acquisizione dell’80% della società per una cifra intorno ai 6 milioni di euro ha spinto gli emissari del City Football Group a dirigersi personalmente sul posto come una vera ricognizione per visionare da vicino città, club e tutto l'ambiente.

In queste ore vi abbiamo raccontato dell'apparizione di alcuni rappresentati in tribuna al Barbera per il match di ritorno dei playoff con la Triestina. Si è trattato di Brian Marwood, managing director of global football del City Group ed ex giocatore con un trascorso anche nell’Arsenal e Giovanni Gardini, ex dirigente anche di Inter, Lazio e Verona, una figura che potrebbe ricoprire un ruolo chiave per interfacciarsi col gruppo degli Emirati Arabi.

Quello che può definirisi un vero blitz da parte dei rappresentanti del City è servito per un primo contatto con la realtà palermitana ma molto presto sarà stato il primo passo per la chiusura dell'acquisto della società che entrerà a tutti gli effetti nel mondo City.

In queste ore a Palermo, la delegazione del Gruppo City ha raccolto informazioni utili sul club e sulle strutture. Successivamente, come detto, è stato visitato il Barbera nel dettaglio per valutarne stato e potenzialità. Oltre all'impianto anche il Museum rosanero ma anche una esplicita richiesta sul settore giovanile al quale pare ci sia stata grande attenzione.

L'incontro tra le parti ha visto poi il Barbera come conclusione della due giorni con lo spettacolo di oltre 30 mila persone sugli spalti per la gara contro la Triestina che ha coinvinto, come se ce ne fosse bisogno, della bontà dell'affare.