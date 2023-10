Palermo, Corini: “Vittoria voluta e di importanza straordinaria”

Grazie ai gol di Liam Henderson (al 47') e Leonardo Mancuso nel recupero, il Palermo di Eugenio Corini batte 2-0 il Modena e prosegue il proprio percorso in Serie B. Dopo un grande avvio di stagione infatti, i siciliani si candidano concretamente a lottare fino alla fine per la vittoria del campionato. In particolare, quella di Modena è stata una vittoria senza dubbio importante per i rosanero, che è stata analizzata dall'allenatore nella conferenza stampa post-partita.