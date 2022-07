Palermo, idee Ranieri e De Rossi per il post Baldini

Dopo l'addio di Baldini e Castagnini, in casa rosanero si cercano i sostituti.

A poche ore dalle dimissioni di Baldini e Castagnini, in casa Palermo è partita la caccia ad un nuovo tecnico e ad un nuovo direttore sportivo.

L'addio inaspettato del duo ha portato grande incertezza nella piazza rosanero anche considerando l'inizio ormai imminente della stagione 2022-23 che vedrà il club in Serie B. Secondo quanto riporta Sky Sport , sarebbero arrivati primi segnali di disponibilità da parte di figure importanti del calibro di Claudio Ranieri e Daniele De Rossi per il ruolo di allenatore .

Al momento, però, il club rosanero sta prendendo tempo per fare la scelta migliore. Secondo altre indiscrezioni ci sarebbero anche i nomi di De Zerbi e Corini tra i candidati.

Secondo Sky, invece, per il ruolo di direttore sportivo si fa invece il nome di Bigon .

Staremo a vedere cosa accadrà, certo è che una decisione dovrà essere presta in tempi brevi dato che il Palermo scenderà in campo domenica sera allo stadio Renzo Barbera contro la Reggiana nel turno preliminare di Coppa Italia mentre il 13 agosto è in programma la prima giornata di Serie B contro il Perugia.