Palermo, il City Group interessato ad acquistare il club

Possibili novità in casa rosanero

Redazione ITASportPress

Potrebbero esserci grandi novità in quel di Palermo, soprattutto per quanto riguarda il mondo del pallone e sul futuro del sodalizio di viale del Fante. Infatti, in queste ore, si è sviluppata più di una voce a proposito dell'interessamento del City Group, holding che controlla anche il Manchester City in Inghilterra, per il club rosanero.

Non ci sono state ancora conferme in merito, ma il Giornale di Sicilia è abbastanza sicuro che l'ipotesi sia reale. Da quanto si apprende, sembra che il Palermo sia finito appunto nel mirino dell'importante holding come la City Football Group. Va precisato che si tratti, per adesso, solo di un interesse, ma pare proprio che alcuni emissari del gruppo che controlla anche il Manchester City in Inghilterra abbiano seguito con attenzione le vicende del club rosanero.

L'intenzione del City Group è quella di acquistare un club nel calcio italiano e non per forza partendo dalla Serie A. Più o meno il percorso già compiuto in altri Paesi. Staremo a vedere cosa accadrà. Tra le ipotesi c'è anche quella della permanenza di Mirri in società, magari in una posizione più defilata, ma comunque che possa fare da legame tra passato e futuro.