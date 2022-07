Palermo, il City Group si presenta: “Obiettivo Serie A, Mirri presidente. La promessa…”

I nuovi proprietari del club rosanero si sono presentati alla città.

Redazione ITASportPress

Giornata importantissima per la storia del Palermo con il club che passa ufficialmente nelle mani del City Group che ne ha acquisito l'80% lasciando il restante 20% al presidente Mirri che rimarrà in carica come numero uno.

Nel corso della conferenza stampa andata in scena in mattinata, con protagonisti appunto Dario Mirri e Ferran Soriano, ceo del City Group, ecco anche le prime parole sul progetto ambizioso.

CAMBIO PROPRIETA' - "Sono orgoglioso, felice e commosso. Ho fatto tutto quello che potevo, adesso ho l'orgoglio e la felicità di dare il Palermo nelle migliori mani possibili", ha esordito Mirri. "Il City Group è il massimo, non solo per aspetti economici. Il City ci darà una migliore organizzazione e futuro al club. Oggi sappiamo che finirà bene. Sta alla città raccogliere questa opportunità. Mi aspetto che si vada ancora nella stessa direzione, come fatto negli ultimi sei mesi. La mia eredità è il futuro che il Palermo merita e ho sempre sognato".

OBIETTIVO - Prenendo la parola, il ceo del City Group Soriano ha illustrato le ambizioni del club: "Siamo contenti e onorati di essere qua. Sappiamo e conosciamo la storia del Palermo e l'importanza di questo club. Per noi è un'opportunità fantastica. Mirri ha svolto un lavoro impressionante dalla Serie D a oggi. Arriviamo per aiutare di più. Il nostro sogno è andare in Serie A, questo è il nostro obiettivo nei prossimi anni. È un obiettivo ambizioso. Questo club ha bisogno della Serie A, ma serve lavoro perché non è facile. Adesso siamo in dodici club. Negli ultimi 18 mesi abbiamo vinto cinque titoli e abbiamo portato due club nella massima serie. Arriviamo qui con forza, ma con umiltà. Sappiamo che la Serie B è difficile e c'è un livello molto alto. Servirà passione, lavoro, intelligenza e molta pazienza. Da oggi il Palermo entra in una famiglia".

PRESIDENZA - Conferma anche sulla permanenza di Mirri come presidente: "Non avremmo mai fatto questo progetto senza Mirri. Abbiamo visto il lavoro che ha svolto, ci siamo conosciuti e sappiamo che il club è in buone mani con la sua direzione. Mirri sarà il presidente. Il City Group ha rilevato l'80%". Poi una promessa: "Promettiamo ai tifosi tanto lavoro, il 100% delle nostre capacità. Daremo tutt, ma non è garanzia di successo. Il club sarà al sicuro nei prossimi 5, 10, 20 o 25 anni. I risultati arriveranno", le parole ancora di Soriano.