Non è un momento sereno quello che sta vivendo il Palermo, il clima in casa siciliana è veramente teso e la contestazione dei tifosi palermitani nei confronti della società prosegue. Sui cancelli dello stadio Renzo Barbera di Palermo i tifosi della Curva Nord Inferiore hanno appeso un nuovo e polemico striscione contro il club che recita: “Società in vendita, ti è già finita la pazienza. Ma dov’è finita la tua appartenenza?”.