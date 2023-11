Palermo, l’appello di Toni: “La maglia rosanero è pesante, serve supporto”

Intervenuto ai microfoni del Giornale di Sicilia, Luca Toni ha parlato del momento difficile di una delle squadre più iconiche della sua carriera, il Palermo. Dopo un grande avvio di stagione, infatti, i rosanero faticano in Serie B e - nonostante il club continua a essere nei piani alti della classifica e ancora in corsa per l'obiettivo promozione - la posizione di Eugenio Corini sembra essere sempre più in discussione. Sul tema, Luca Toni ha detto "Il campionato di Serie B non puoi ammazzarlo, si fa sempre fatica. Capisco il malumore dei tifosi, è normale perché vogliono vincere sempre. In Italia, se le cose non vanno bene, è più facile attaccare l’allenatore rispetto ai giocatori".