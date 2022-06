Palermo, l’assist di Mansour a Brunori è vincente

Grandissimo il lavoro dietro le quinte dei consiglieri del City Group e della stessa dirigenza del Palermo con il presidente Mirri in prima linea. Lo step successivo, adesso, sarà decidere il da farsi in chiave allenatore e staff dirigenziale.

Sponda Baldini , il mister aveva messo le mani avanti dicendo che avrebbe rinunciato al rinnovo di contratto (automatico con la B) se non fosse stato confermato tutto lo staff, in particolare il d.s Castagnini . Da quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport "gli uomini del City hanno recepito il messaggio e capito che la continuità sarebbe stata la mossa più saggia". Ecco perché il tecnico ha pure deciso di andare a vivere a Mondello con entusiasmo rinnovato per la prossima annata.

ASSIST - Proprio la questione legata al bomber sembra essere di vitale importanza per il Palermo. La probabile conferma di Baldini potrebbe fare da preludio a quella dell'attaccante. Brunori con Baldini ha messo a segno 25 dei suoi 29 gol stagionali. Ora è rientrato alla Juventus ed è sul mercato ma i bianconeri vorrebbero cederlo definitivamente e non mandarlo in prestito. In tal senso, con una valutazione di 5 milioni, ecco l'assist perfetto per far finire nel modo più "romantico" possibile la vicenda: il Palermo, con la forza di Mansour e la volontà di Brunori, può chiudere e anticipare le possibili concorrenti.