Palermo, Lucioni: “Ho scelto il progetto. I nostri tifosi l’arma in più”

A proposito di massima serie, Lucioni è un vero esperto di promozioni."Con la A non ci piacciamo, è amore-odio! (ride, ndr) Purtroppo quando l'ho fatta non ero nelle migliori condizioni per esprimermi, in squadre anche poco attrezzate, ora sono un po' etichettato ma mi diverto tanto, trasmetto valori ai giovani e cerco di dare soddisfazioni a chi mi vuole e a chi, come me, ancora sogna. Ma sia chiaro, non voglio prendermi meriti, il calcio si fa in 11 e soprattutto con 5 cambi può accadere davvero di tutto". Infine, ancora sulla squadra, Fabio Lucioni spiega: "Stiamo cercando di avere una solidità che ci deve portare fino in fondo, ma serve umiltà. Siamo la squadra candidata alla promozione, questo vuol dire che ti aspettano in tutti i campi, serve determinazione ma anche un pizzico di follia. Ora vogliamo riportare a 30mila spettatori il "Barbera", che dovrà spingerci fino in fondo, giocare lì è davvero una grande emozione. I tifosi sono una spinta in più per trovare le energie che alle volte possono un po' calare".