Palermo, nuovo inizio per Santana: è nuovo allenatore delle giovanili

L'ex calciatore resta in rosanero con altri incarichi

Dopo aver scritto pagine bellissime di calcio con la maglia del Palermo e non solo, Mario Alberto Santana non abbandona i colori rosanero. Dopo l'addio al calcio, ecco che l'ex calciatore sarà infatti uno degli allenatori delle giovanili rosanere. A darne notizia in queste ore lo stesso club attraverso un comunicato: "Mario Alberto Santana prosegue il suo rapporto con il Palermo FC ed entra a far parte del team di allenatori del settore giovanile. Accogliendo le istanze del “capitano”, il Presidente, l’Amministratore Delegato e tutta la famiglia rosanero gli danno il benvenuto nell’area tecnica della Società".