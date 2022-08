Palermo-Perugia, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45 per la prima giornata di campionato.

Prima giornata di Serie B al via, dopo il debutto ieri di Parma e Bari. Oggi tocca anche a Palermo-Perugia che si sfideranno al Barbera alle 20:45. Pubblico delle grandi occasioni in casa rosanero dove ci saranno circa 20.000 tifosi.

Palermo-Perugia, le ultime

La sfida di campionato valida per la prima giornata di Serie B sarà anche la prima in cadetteria alla guida dei rosanero per il "Palermo-City". Nonostante l'addio inatteso di mister Baldini, artefice della promozione, il club, ora guidato da Corini, è pronto a rompere il ghiaccio e partire alla grande forti anche dell’imbattibilità in casa che dura da 30 gare consecutive.

Dall'altra parte di sarà il Perugia di Castori dove tornano disponibili Angella e Olivieri (ballottaggio con Di Serio).

Probabili formazioni e dove vederla

La gara tra Palermo e Perugia, valida per la prima giornata di Serie B è in programma oggi, sabato 13 agosto 2022, alle ore 20:45. Sede del match lo stadio "Renzo Barbera" di Palermo. A dirigere il debutto dei rosanero in questa stagione sarà l'arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Il match tra Palermo e Perugia verrà trasmesso su DAZN e sarà fruibile sull'app, scaricabile su Smart TV, oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La partita sarà disponibile su Sky al canale Sky Sport (253 del satellite). L'alternativa è rappresentata da Helbiz Live grazie all'app presente sulle Smart TV, dopo aver attivato l'abbonamento. Ovviamente sarà disponibile anche la diretta streaming di Palermo-Perugia. Anche in questo caso su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live.

Di seguito le probabili formazioni:

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Sala, Nedelcearu, Marconi, Buttaro; Damiani, Broh; Valente, Soleri, Elia; Brunori.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Casasola, Vulikic, Sgarbi; Lisi, Santoro, Iannoni, Vulic, Dell'Orco; Olivieri, Melchiorri.