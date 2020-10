Palermo-Potenza rinviata a data da destinarsi

Dopo la grande incertezza di questi giorni, è arrivata una decisione ufficiale. Palermo-Potenza, inizialmente in programma giovedì 29 ottobre, è stata rinviata. I numerosi casi di Covid, compresi gli ultimi di queste ore, hanno portato alla scelta di non disputare, per il momento il match.

Palermo-Potenza rinviata: il comunicato

“In attesa di comunicazione ufficiale da parte di Lega Pro, il Palermo comunica che la partita Palermo-Potenza in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Renzo Barbera, è rinviata a data da destinarsi”. Queste le parole della società rosanero sul proprio sito ufficiale. Il match con il Potenza, valido per la seconda giornata di campionato, era stato a sua volta rinviato il 3 ottobre per via di alcune positività tra gli ospiti.