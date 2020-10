Palermo, Rauti: “La nostra squadra è molto simile al Monza promosso in B”

L’attaccante del Palermo Nicola Rauti si è presentato così ai nuovi tifosi. “Sono arrivato in questa piazza che è molto importante per me, visto che quando ero piccolo vedevo il grande Palermo. Avevo la possibilità di andare in B ma quando ho saputo dei rosa ho accettato subito. Sono sicuro che ci potremo divertire, è una grande possibilità per me. Sono arrivato molto pronto a livello mentale, il fisico poi ci mette poco a entrare in forma. Bisogna solo adattarsi a questa realtà, è una squadra che corre molto. Mi sento pronto a dimostrare sin da subito. Rapporto con Lucca? Ci ho giocato l’anno scorso, è un grande attaccante. È stato bello ritrovarlo qui, mi ha detto quanto si stesse bene a Palermo. Il Monza dell’anno scorso era forte e aveva voglia di vincere il campionato; questo Palermo mi sembra molto simile. C’è un gruppo coeso qui e un grande allenatore come Boscaglia che è anche un vincente”. Rauti trasferitosi a Monza a gennaio 2020 ha giocato 5 partite segnando un gol. Poi ha fatto ritorno al Torino suo club.