Palermo, tutto fatto: c’è la firma per cessione al City Football Group

Finalmente ci siamo. La notizia era nell'aria da tempo e quest'oggi sembra essere arrivata la svolta decisiva con tanto di firme. Come riportato da Mediagol, sarebbe ufficiale la cessione dell'ottanta percento delle quote del Palermo al City Football Group. La prestigiosa e facoltosa holding che fa capo allo sceicco Mansour, proprietaria di diversi club in giro per il mondo, ma soprattutto del potente Manchester City in Inghilterra, ha chiuso l'operazione con la società rosanero che sarà dunque inglobata nella mega galassia Citizens.