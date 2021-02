Santana giura amore al Palermo e cerca il record: “Non mi pongo limiti e voglio finire qui la carriera”

Mario Alberto Santana con il Palermo nel cuore, per sempre. Il centrocampista argentino, tornato in rosanero a seguito del fallimento del club nell’estate 2019 dopo aver calcato i campi della Serie A con le maglie di Fiorentina, Napoli, Torino, Genoa e Chievo, è adesso ad un gol dalla storia. Infatti, alla sua prossima realizzazione diventerà l’unico giocatore del Palermo ad aver segnato in tutti i campionati, dalla Serie A alla Serie D.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il classe 1981 ha commentato: “Sinceramente nnon ho mai dato tanto peso alle statistiche e ci penso ancora meno adesso dopo una sconfitta come quella contro il Catanzaro. Sicuramente ora non è tra i miei pensieri. Ma è innegabile che i numeri confermino l’importanza che la piazza di Palermo ha avuto nella mia carriera. Significa che ho lasciato il segno in questa città ed è un modo per ringraziare tutti per l’affetto che ho sempre ricevuto”.

Un affetto che lo ha portato a prendere una decisione anche per il futuro: “Qui sono esploso e qui intendo chiudere la mia carriera”, ha detto Santana. “Ma oggi non voglio pensarci. Non mi pongo limiti. Penso alla prossima gara, alla società, alla squadra, ai compagni, alla nostra gente…”.