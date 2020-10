Serie C, cade ancora il Palermo. Vincono Carpi, Perugia e Cesena. Pari del Livorno

Sono andate in scena le prime gare domenicali della quinta giornata del campionato di Serie C. Nelle prime tre gare del Girone si segnalano le sconfitte di Novara e Piacenza, mente il Livorno si ferma sul pari ad Olbia e pareggiano Lecco ed Albinoleffe. Nel girone B vincono Carpi, Perugia e Cesena. Nel girone C è un’altra giornata nera per il Palermo che cade 2-1 in casa del Bisceglie, mentre vincono Viterbese, Vibonese e Ternana.

GIRONE A

Lecco-Carrarese 0-0

Grosseto-Pro Vercelli 1-2

Juventus U23-Albinoleffe 1-1

Novara-Pontedera 1-2

Olbia-Livorno 1-1

Pistoiese-Piacenza 2-1

Girone B

Matelica-Modena 2-1

Triestina-Ravenna 2-1

Virtus Verona-Pesaro 0-0

FeralpiSalò-SudTirol 0-1

Fano-Imolese 1-2

Carpi-Arezzo 4-1

Gubbio-Cesena 1-2

Perugia-Fermana 2-0

Girone C

Ternana-Potenza 3-0

Vibonese-Paganese 5-2

Cavese-Viterbese 0-2

Bisceglie-Palermo 2-1