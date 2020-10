Serie C, Ternana-Palermo ore 15 diretta Rai Sport

Luci puntate sulla C e sui big match. Ghiotto appuntamento oggi per gli appassionati di calcio: verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport alle ore 15 la prestigiosa sfida tra Ternana e Palermo. Gli umbri di Cristiano Lucarelli, infatti, ospiteranno i siciliani allenati da Roberto Boscaglia nella terza giornata di campionato.

“Le emozioni legate al calcio della C non si fermano mai – commenta Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro – Sarebbe stato bello avere il pubblico delle grandi occasioni allo stadio per una sfida senza tempo”.

La Lega Pro, unica nel panorama calcistico, ha oltre 20 milioni di tifosi che seguono le sue squadre.

Esiste anche un precedente in Serie A il 20 maggio 1973 (0-0). L’allenatore rossoverde era Corrado Viciani, inventore del “gioco corto”, doppio ex della sfida avendo guidato i rosanero nell’annata 1973/74: quella volta in serie B, sempre al “Liberati”, fu ancora pareggio, ma per 2-2. In quella stagione il Palermo disputò la sua prima finale di coppa Italia, perdendola a Roma ai rigori con il Bologna. (Statistiche Football Data)

Queste le probabili formazioni:

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Diakite, Suagher, Mammarella; Damian, Kontek; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. All. Lucarelli. Infortunati: Celli, Salzano e Ferrante

Squalificati –

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Somma, Peretti, Lancini, Marconi; Palazzi, Odjer; Valente (Silipo), Kanoute, Floriano; Saraniti. All. Boscaglia

Infortunati: Corrado, Crivello

Squalificati –