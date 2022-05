Toni: “Il Palermo potrebbe diventare il Leicester italiano con i soldi dello sceicco”

L'ex attaccante rosanero entusiasta per l'imminente passaggio del club allo sceicco Mansour

«Se uno sceicco decide di comprare un club come il Palermo vuol dire che ha in mente qualcosa di grande. Un progetto importante per una città che merita di ritornare presto in Serie A». Lo ha detto Luca Toni alla Gazzetta dello Sport. Per l'ex bomber rosanero con un bottino di trenta gol in Serie B nella stagione 2003-04, altri 20 centri l’anno dopo, in Serie A: qualificazione in Europa con Francesco Guidolin in panchina e Maurizio Zamparini al timone, Palermo resta una parte importante della sua vita calcistica. Toni ha detto la sua sullo sbarco degli sceicchi a Mondello visto che è certo l’interesse dei proprietari del City per un club come il Palermo. «Che qualcuno vuole investire seriamente in una piazza importante. Dove servono soldi per risalire. Mi sembra una bella notizia - ha detto Toni alla Rosea-. Trovarlo un presidente italiano disposto a spendere così e subito… Non vedo problemi: questo è il futuro e faremo bene ad abituarci. Piuttosto, teniamoci stretto un proprietario o un fondo disposti a spendere per rimettere in piedi un club».