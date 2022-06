Palermo-Padova, Daspo a due tifosi dopo finale playoff per aggressione a steward

Due uomini hanno ricevuto il Daspo in seguito a Palermo-Padova , gara di ritorno della finale playoff che ha visto la squadra rosanero conquistarsi sul campo la promozione in Serie B .

Come spiegato da Sky TG 24 , si tratta di un padre (quarantuno anni) e di suo figlio (ventidue anni), arrestati per minacce e violenza ai danni di uno steward nelle fasi di accesso alla gara.

I FATTI - Da quanto si apprende, i due tifosi si erano visti negare l’accesso alla tribuna autorità essendo in possesso di un tagliando valido solo per la curva nord. I poliziotti sono giunti in soccorso del malcapitato che era stato appunto aggredito dai due individui. Padre e figlio sono stati tratti in arresto ed il provvedimento è stato convalidato. Il questore ha emesso la decisione del divieto di accesso agli impianti dove si disputeranno competizioni calcistiche, anche di natura amichevole. La condanna è di due anni per il padre, uno per il figlio ed è valida su scala nazionale ed europea.