Palermo-Padova, in B anche l’arbitro Perenzoni

Lo scorso 12 giugno il Palermo ha ottenuto la promozione in Serie B dopo aver battuto il Padova per 1-0. Match giocato bene dai rosanero che hanno alla fine esultato davanti ai propri tifosi. Ma a fare festa è stato anche Daniele Perenzoni, l'arbitro della gara del Barbera che ha diretto una finale di ritorno in maniera impeccabile. E il fischietto di Rovereto così come il Palermo ha ottenuto la promozione in B. E' notizia di oggi che Perenzoni è stato promosso alla CAN, la massima commissione nazionale che designa le gare di Serie A e Serie B. Perenzoni, che è il primo arbitro della storia delle sezione di Rovereto in Can, ha fatto una scalata formidabile. Una scalata partita il 13 dicembre 2009 con l’ottenimento della qualifica di Arbitro Effettivo e poi rapidamente verso le categorie regionali, nazionali ed il calcio professionistico. Daniele Perenzoni arriva alla CAN dopo una stagione in Serie C indimenticabile dove è stato chiamato a dirigere i big match di categoria, concludendo la stagione lo scorso 12 giugno con la finale di ritorno dei playoff Palermo - Padova, ciliegina sulla torta di una grande annata.