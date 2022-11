Palermo, Pastore: “Ricordo più bello? La tripletta al Catania. Non escludo ritorno”

L'ex calciatore del Palermo Javier Pastore si racconta a PalermoToday in un'intervista esclusiva, dove ripercorre alcuni momenti chiave della sua carriera. Prima battuta riguarda un derby col Catania al Renzo Barbera, in serie A, finito 3-1 per i rosanero e sarà proprio Pastore a decidere il match, con una incredibile tripletta. Mai nessun rosanero aveva fatto tris contro i rossazzurri: "Ho tantissimi ricordi – esordisce Pastore - fu una partita magica per me: la tripletta nel derby è stata letteralmente magnifica. Quel match creò una relazione ancora più forte con i tifosi. Già avevo un bel rapporto con loro, ma quei gol segnarono l’inizio di qualcosa più grande. Ricorderò sempre il mio sguardo sulle tribune del Barbera: i tifosi erano impazziti di gioia. Ogni tanto ripenso a quella gara, sul serio: è stata una giornata indimenticabile".

Futuro Pastore non esclude in futuro di rimettersi ancora la maglia rosanero: "Un mio ritorno a Palermo? Nel calcio non si sa mai… Ho sempre seguito i rosanero in questi anni, i tifosi mi hanno sempre mostrato tanto affetto. Se dovesse arrivare una chiamata la valuterei assolutamente: vedrei cosa posso dare io al club e mi siederei per capire bene. Io spero che il Palermo possa tornare presto in serie A, questo è il desiderio che ho: voglio rivedere i rosanero nella massima serie. Se il mio telefono squillasse cercherei di capire bene quale potrebbe essere il mio apporto alla squadra e cosa il club si aspetterebbe da me: metterei tutto sul piatto. Faccio sempre così quando ricevo un’offerta da parte di una squadra. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, se un giorno tornassi in rosanero ne sarei felicissimo. Non voglio dire nulla, il calcio ha un’infinita gamma di strade".