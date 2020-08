Palermo, per la difesa spunta un grande ex

Il Palermo sogna il grande ritorno. Dopo Santana, tornato in rosanero lo scorso anno, il club e i suoi tifosi potrebbero riabbracciare un altro argentino che ha lasciato ricordi importanti: Ezequiel Munoz.

Palermo: possibile ritorno di Munoz

Secondo quanto riporta Tuttosport, il club siciliano starebbe pensando al classe ‘89 Ezequiel Munoz o meglio, viceversa… Il calciatore ha infatti dichiarato che per lui sarebbe bello tornare in una piazza dove ha vissuto grandi momento: “Sarebbe bellissimo tornare in Italia, per me sono stati sette anni fantastici, a Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta, anche se penso di meritarmi ancora A e B”.

Parole al miele da parte di Munoz che sicuramente non passeranno inosservate. Sul giocatore, ore al Lanus, ci sarebbero però anche Pordenone, Cremonese e Padova.

