Palermo, per la panchina spunta Boscaglia

Roberto Boscaglia è uno dei principali candidati alla panchina del Palermo. L’ex tecnico del Trapani in questo momento sembra in vantaggio per aggiudicarsi la panchina rosanero, e tutti gli indizi sembrano spingere verso un suo ritorno in Sicilia.

SFUMATO CASERTA

Sembra ormai tramontata del tutto l’ipotesi Caserta sulla panchina del Palermo. Il tecnico della Juve Stabia nel corso della conferenza stampa di ieri ha più volte ribadito di non aver avuto alcun contatto con nessuna società, e sebbene le sue parole possano suonare come una smentita di rito, stando a quanto raccolto da fonti vicine al Mister, ci sarebbero degli impedimenti contrattuali che impediscono l’arrivo del tecnico calabrese sulla panchina palermitana.

IL NODO CONTRATTO

L’arrivo di Caserta al Palermo non dovrebbe avvenire principalmente per ragioni contrattuali. Il tecnico infatti chiedeva un contratto biennale, a fronte della proposta palermitana di un semplice contratto annuale. Adesso sembra che le parti siano più lontane rispetto a prima, con Rinaldo Sagramola che adesso è alla ricerca di un nuovo nome per la panchina del Palermo, e sembra averlo individuato nell’attuale tecnico della Virtus Entella.

IDEA BOSCAGLIA

Per il Palermo adesso si fa concreta la pista che porta a Roberto Boscaglia. L’ex tecnico del Trapani è attualmente alla Virtus Entella, e sembra che in vista della prossima stagione possa sedere sulla panchina dei rosanero. Anche il tecnico siciliano avrebbe richiesto un contratto biennale, ma Sagramola in questo caso sembra maggiormente propenso ad accontentare le richieste dell’allenatore, considerata anche la sua grande esperienza nella serie cadetta. Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano i dettagli contrattuali, ovvero se il contratto di due anni sarà su base fissa oppure sarà condizionato dai risultati sul campo. Dei nodi non da poco, ma c’è la volontà da parte di entrambe le parti di concludere una trattativa che gioverebbe ad entrambi.