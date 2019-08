Palermo, scatta il ritiro a Petralia Sottana: i convocati

E’ iniziata ufficialmente la nuova avventura nei dilettanti del Palermo. I rosanero da oggi sono in ritiro a Petralia Sottana e i dirigenti hanno fatto sentire la loro voce in conferenza stampa per illustrare i progetti della società. “Partiamo con entusiasmo ma con la consapevolezza che dobbiamo vincere -ha ammesso il presidente Dario Mirri-. Bisogna rialzarsi e ci vorrà tempo visto che è necessario un percorso di crescita come avviene per un bambino da poco nato. Questo significa che ci potrebbe stare anche di non vincere ma chiediamo ai tifosi di starci vicini e andare in trasferta, con grande rispetto per le altre realtà. Scuole, giovani, abbiamo le idee chiare. I bambini devono nascere rosanero. Stiamo allestendo un gruppo importante ma dal punto di vista tecnico non voglio espormi visto che io sono un tifoso e un imprenditore. Mi tengo informato su acquisti leggendo giornali e siti internet perchè a pensare al mercato ho il mio dirigente di fiducia Sagramola e il ds Castagnini”

I CONVOCATI PER IL RITIRO –

PORTIERI

Mattia Fallani (Spal, 2001); Alberto Pelagotti (svincolato, 1989).

DIFENSORI

Andrea Accardi (svincolato, 1995); Paolo Hernan Dellafiore (svincolato, 1985); Massimiliano Doda (Sampdoria, 2000); Bubacarr Marong (Parmonval, 2000); Manuel Peretti (Verona, 2000); Francesco Vaccaro (svincolato, 1999).

CENTROCAMPISTI

Danilo Ambro (svincolato, 1999); Gianmarco Corsino (Marsala, 1991); Christian Langella (Pisa, 2000); Erdis Kraja (Atalanta, 2000); Luigi Mendola (Vibonese, 2000); Andrea Rizzo Pinna(Atalanta, 2000).

ATTACCANTI

Raimondo Lucera (svincolato, 2000); Giovanni Ricciardo (svincolato, 1986); Mario Alberto Santana (svincolato, 1981).

