Palermo, Sforzini: “Avremmo vinto il campionato sul campo. Vi dico la mia su Braglia”

Ferdinando Sforzini tra Palermo, Avellino e Braglia. L’ex attaccante del Grosseto ha parlato della sua esperienza siciliana, facendo un confronto con la precedente stagione irpina.

LE DICHIARAZIONI

Le parole del centravanti rilasciate ai microfoni di SportChannel: “Ad Avellino è stata festa grande, col Palermo siamo stati in testa dall’inizio prima del lockdown, avremmo comunque vinto e festeggiato la promozione, ma purtroppo il lockdown ci ha tolto questa gioia”.

ESPERIENZA IRPINA – “Eravamo un gruppo unito in campo e fuori, quando siamo arrivati al punto di doverle vincere tutte ci è scattato qualcosa e abbiamo fatto un filotto incredibile fino a vincere il campionato. C’era una forza anche fuori che ci univa e tuttora ci sentiamo, abbiamo un gruppo per restare in contatto. Braglia è uno dei più vincenti della categoria, credo che l’Avellino abbia fatto una scelta giusta. Poi è il campo che parla, sulla base dei presupposti è un allenatore importante per la categoria”.