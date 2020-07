Palermo, troppi nomi e poche idee: qualcosa non va

Il Palermo sta vivendo in questi mesi un periodo di transizione necessario dal dilettantismo al professionismo, durante il quale sta cercando di ricostruire una squadra che in gran parte andrà smantellata. In questo processo, però, c’è qualcosa che non quadra.

TANTI NOMI

Tanti nomi orbitano attorno al Palermo in questi giorni. In ordine cronologico si è partiti da Caserta e Italiano, passando per Boscaglia, e finendo oggi con l’ultimo nome fuoriuscito nel toto-allenatori, Fabio Pecchia. Troppi allenatori accostati ad una sola panchina: probabilmente questo è sintomo di una Società che non sa dove indirizzare le proprie scelte, malgrado formalmente a parole si esprima che “l’allenatore è già stato scelto”, su ammissione dell’amministratore delegato Sagramola.

POCHE IDEE

Ai troppo nomi accostati alla panchina del Palermo corrispondono le poche idee che vengono attuate fino a questo momento. Manca poco più di un mese al ritiro del Palermo, e ancora la squadra siciliana non ha battuto ufficialmente un colpo sul mercato (nemmeno tra quello degli svincolati), e non ha fatto conoscere alla piazza il nome del futuro allenatore. C’è un progressivo rallentamento dell’operato societario che lascia sospettare ad una penuria di idee tipica di chi brancola nel buio. Probabilmente tutto ciò è dovuto a qualche problema in Società.

PROBLEMI SOCIETARI

Problemi societari che in quest’ultimo periodo non sono affatto mancati nel capoluogo siciliano. I numerosi dissidi tra i due soci della nuova proprietà rosanero, Mirri e Di Piazza, potrebbero aver lasciato delle scorie difficili da superare e che potrebbero aver allontanato alcuni nomi che erano stati accostati alla panchina rosanero, timorosi magari di rivivere le stagioni turbolente che il Palermo attraversava durante l’epoca di Zamparini. Troppi nomi, poche idee: la stagione del Palermo non riesce a carburare ed i tifosi iniziano a chiedersi se ci saranno a breve novità o meno. Fino a questo momento l’unica cosa che emerge da tale situazione è la più grande confusione da parte di chi deve prendere delle scelte importanti.