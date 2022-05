Palermo-Virtus Entella, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21:00

Redazione ITASportPress

Palermo-Virtus Entella si giocherà questa sera, sabato 21 maggio 2022 alle ore 21:00 per il ritorno del secondo turno del playoff nazionale. Si parte dal vantaggio dei rosanero per 2-1 siglato nel match d'andata. Ospiti che, quindi, sono chiamati a provare la rimonta per andare avanti.

Palermo-Virtus Entella, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della partita:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello; De Rose, Luperini; Valente, Silipo, Floriano; Brunori. All. Baldini

VIRTUS ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Coppolaro, Sadiki, Pellizzer, Barlocco; Karic, Palmieri, Rada; Meazzi, Capello; Merkaj. All. Volpe

Dove vederla

La partita tra Palermo-Virtus Entella, in programma sabato 21 maggio 2022, verrà disputata allo Stadio 'Renzo Barbera' di Palermo con fischio d'inizio previsto per le ore 21.00.

La gara valida per il ritorno del secondo turno del playoff nazionale sarà visibile in diretta televisiva in modo totalmente gratuito scaricando l'app di RaiPlay sulla propria smart tv, oppure scaricando l'app di Eleven Sports dopo essersi registrati al servizio e aver attivato l'abbonamento.

Sarà possibile seguire Palermo-Virtus Entella in diretta streaming su Eleven Sports: occorrerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionare il match. Oppure sarà visibile sempre in diretta streaming, ma gratuitamente, su RaiPlay scaricando l'app o collegandosi al sito tramite i propri dispositivi.

Anche OneFootball trasmetterà la partita tra Palermo e Virtus Entella in pay-per-view. Con queste modalità sarà possibile vedere la partita e godersi lo spettacolo della gara senza perdersi neppure un minuto di gioco. Non resta che aspettare questa sera e fare il tifo per le due squadre.