Palladino: “Il ritiro? Già non mi manca nulla del calcio giocato. Sulla Juventus…”

È arrivata ufficialmente la decisione da parte di Raffaele Palladino di appendere, come si suol dire, gli scarpini al chiodo. Classe 1984, da aprile era stato scelto dal Monza per dare una mano al club di Brocchi per la promozione in B, ma per vari problemi fisici non è riuscito a dare l’apporto sperato, ma ora che si è ritirato rimarrà comunque nella società di Berlusconi, diventando tecnico delle giovanili. Ecco le parole rilasciate a Tuttosport dal campano: “Ho smesso e devo dire la verità, cioè che non mi manca nulla del calcio giocato, perché mi sono buttato subito nel nuovo ruolo”.

Palladino fra il 2006 e il 2008 ha militato nella Juventus, vivendo anche l’annata in Serie B: “Me lo sentivo che Nedeved sarebbe rimasto in bianconero, perché l’avana già da giocatore. E vederlo così tanto elegante mi fa un po’ specie. Con lui ho un grande rapporto e mi ha fatto da chioccia quando ero alla Juve e mi ha aiutato tantissimo. Credo che sia possibile vincere la Champions, il processo di maturazione è completato, ma la concorrenza è tanta”.