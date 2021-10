Pallonata fa perdere sensi all’arbitro donna: la salva un calciatore

Un gesto bellissimo che probabilmente ha salvato la direttrice di gara

Nel minuti di recupero di Villarbasse-Lesna Gold (Juniores Under 19), l'arbitro Angela Benfante viene colpita alla nuca da una pallonata e cade a terra tra lo stupore degli spettatori e dei ragazzi in campo. Tutti, tranne uno: Simone D'Avolio, capitano dell'Asd Lesna Gold, non ci pensa un attimo e con freddezza e lucidità le presta immediato soccorso, ponendola in sicurezza ed impedendo il peggio. Simone D'Avolio ha commentato il suo gesto che ha salvato la vita alla giovanissima direttrice di gara: "Ho visto la direttrice di gara vacillare e cadere a terra priva di sensi. Sapevo come comportarmi avendo frequentato un corso di primo soccorso. Sono orgoglioso del mio gesto e spero che lei stia bene".