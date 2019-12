Pallone d’Oro 2019 a Messi: la reazione di Cristiano Ronaldo e le indiscrezioni sulla classifica finale

Ufficialmente sarà svelato solo questa sera il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2019. In realtà, però, sembra esserci già la certezza su chi alzerà l’ambito trofeo: Lionel Messi. L’argentino del Barcellona pare aver battuto la concorrenza dei rivali, su tutti quella di Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo.

Come riporta Goal, addirittura, pare che il fenomeno portoghese della Juventus non prenderà parte alla cerimonia di Parigi, esattamente come già avvenuto l’anno scorso. In rete, poi, circola l’intera classifica che sa tanto di smacco per il calciatore bianconero. Infatti, Cristiano Ronaldo non solo sarebbe stato battuto per la vittoria del Pallone d’Oro, ma non risulterebbe neppure sul podio. Alle spalle di Messi e Van Dijk ci sarebbe Mohamed Salah. Solo medaglia di legno per CR7. Vedremo se alla premiazioni di oggi le indiscrezioni verranno confermate…