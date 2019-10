Pallone d’Oro 2019, ecco tutti i finalisti: dentro anche Koulibaly fra gli “italiani”

Nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, con più pubblicazioni France Football ha comunicato i 30 finalisti per aggiudicarsi l’edizione 2019 del Pallone d’oro. Il riconoscimento individuale, il più prestigioso per un calciatore, verrà consegnato nella cerimonia in programma il 2 dicembre. Non solo i candidati al Pallone d’oro maschile, ma anche per la versione femminile, per il Premio Yashin – introdotto quest’anno per i portieri – e il trofeo Kopa (migliori Under 21 d’Europa).

Vediamo la lista completa per quanto riguarda il Pallone d’oro maschile:

Sadio Mané

Sergio Aguero

Frenkie de Jong

Hugo Lloris

Dusan Tadic

Kylian Mbappé

Trent Alexander-Arnold

Donny Van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen

Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum

Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Roberto Firmino

Robert Lewandowski

Lionel Messi

Riyad Mahrez

Kevin De Bruyne

Kalidou Koulibaly

Antoine Griezmann

Candidati al Pallone d’oro femminile:

Samantha Kerr

Ellen White

Nilla Fischer

Amandine Henry

Lucy Bronze

Alex Morgan

Vivianne Miedema

Dzenifer Marozsan

Pernille Harder

Sarah Bouhaddi

Megan Rapinoe

Lieke Martens

Sari van Veenandaal

Wendie Renard

Rose Lavelle

Marta

Ada Hegerberg

Kosovare Asllani

Sofia Jakobsson

Tobin Heath

Candidati al Premio Yashin:

Alisson

Manuel Neuer

Ederson

Andrè Onana

Wojciech Szczesny

Jan Oblak

Kepa

Samir Handanovic

Hugo Lloris

Marc-André ter Stegen

Candidati al Trofeo Kopa:

Joao Felix

Jadon Sancho

Moise Kean

Samuel Chukwueze

Kang-in Lee

Matthijs de Ligt

Vinicius Jr.

Kai Havertz

Matteo Guendouzi

Andrei Lunin