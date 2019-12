Pallone d’Oro 2019: i bookmakers hanno chiuso le scommesse su Lionel Messi

Domani si conoscerà ufficialmente il nome del Pallone d’Oro 2019. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk sono i favoriti. Ma dopo le recenti indiscrezioni, pare che l’argentino sia nettamente avanti per la conquista dell’ambito trofeo.

Così avanti che, come riporta Mundo Deportivo, tutti, o quasi, i bookmakers hanno chiuso le scommesse su Lionel Messi. Un segnale importante che trova conferma anche nei pochi siti che ancora concedono di scommettere su La Pulce: la quota è di 1,10, davvero bassa. Il secondo giocatore favorito è Van Dijk, quotato a 7. Proprio il difensore del Liverpool è indicato come secondo della graduatoria finale. In corsa anche Cristiano Ronaldo che, secondo i rumors, potrebbe essere anche fuori dal podio dei tre migliori. Con Mané e Salah al suo posto.