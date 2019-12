Pallone d’Oro 2019, Mané e il ‘fan’ d’eccezione Messi: “Un peccato sia arrivato quarto…”

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2019. L’argentino si è imposto di una manciata di punti sul centrale del Liverpool Virgil Van Dijk, ma per La Pulce, c’era anche un altro calciatore che avrebbe meritato di essere in lotta per la vittoria: Sadio Mané.

L’attaccante senegalese dei Reds è arrivato solamente quarto, dietro a Cristiano Rolando, terzo. Parlando a Canal +, Messi ha ammesso di avere ‘un debole’ per Mané e di essere dispiaciuto per la sua posizione finale nella classifica del Pallone d’Oro 2019.

UN PECCATO – Onore al vincitore, ma anche agli sconfitti, ed ecco che Messi spende alcune parole al miele per il senegalese: “Secondo me è un vero peccato abbia concluso al quarto posto. C’erano tanti giocatori che avrebbero meritato questo premio e migliori posizioni. Quest’anno era davvero difficile scegliere un vincitore. Io ho votato Mané al FIFA The Best perché mi piace il suo modo di giocare ed è stato eccezionale con il Liverpool e con la Nazionale. Però, ripeto, c’erano tanti giocatori che avrebbero meritato quest’anno”.