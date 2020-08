Pallone d’Oro 2020, scatta la petizione per riavere il premio quest’anno: già 150 mila firme raccolte

France Football ha annunciato che in questo strano 2020 il Pallone d’Oro non verrà assegnato. Una decisione che ha visto tanti pareri avversi e tanti delusi. Su tutti chi, come Robert Lewandowski sembrava poter vincere il trofeo a mani basse. Ecco perché in tanti hanno provato a far cambiare idea all’editore francese. Persino Bleacher Report che ha lanciato una petizione su change.org.

Pallone d’Oro: la petizione per riavere il premio nel 2020

Con questa mossa si spera di convincere France Football a tornare sulla sua decisione e dunque assegnare il Pallone d’Oro 2020 al miglior giocatore d’Europa di questa lunga stagione. Da quando è istituito il premio, non era mai capitato che non venisse dato. Ecco perché il tentativo di Bleacher Report sta avendo già molto successo. La petizione è stata lanciata solamente un giorno fa e ha già ricevuto 150 mila firme.

Il Pallone d’Oro al momento è nelle mani di Lionel Messi, vincitore la scorsa edizione. Mentre tra i prinicipali candidati al trofeo di quest’anno sarebbe stato il bomber del Bayern Monaco Roberto Lewandowski vincitore di tutte le competizioni con i bavaresi da assoluto protoagnista.

