Pallone d’Oro 2021: c’è documento con il nome dei primi tre classificati

Una lista segreta uscita allo scoperto e rilanciata sui social

LEWANDOWSKI - Nelle ultime ore sui social network è circolata una lista finale che darebbe il premio all'attaccante del Bayern Monaco, Robert Lewandoswki, che vincerebbe così il suo primo Pallone d'Oro davanti a Lionel Messi e a Karim Benzema. Oltre al francese del Real Madrid troviamo anche Luka Modric, arrivato in 12° posizione mentre per quanto riguarda il Barcellona, è presente il classe 2002 Pedri in 18° posizione, appena sopra, in 17° posizione, l'attaccante brasiliano del PSG, Neymar.